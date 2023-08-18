Победу «Тоболу» принесли российский вратарь и воспитанник «Зенита», гол Натхо помог остановить команду Мусаева

Рассказываем об интересных событиях ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Разгром «Астаны» и стабильность «Карабаха»

Об отсутствии в Астане полей с естественным покрытием говорилось много. «Астана» даже отправилась в Болгарию за два дня до матча с «Лудогорцем», и, как рассказал главный тренер астанинцев Григорий Бабаян, в команде учли опыт матча в Загребе.

«Мы заставили ребят купить правильные шипы. В Казахстане нет таких полей, и у игроков нет навыка играть на таком покрытии. Мы сталкиваемся с подобными проблемами. Вчера ребятам показывали видеонарезки с матча с «Динамо», где у нас было порядка 10 падений. Надеюсь, ребята исправятся», — цитировал Бабаяна sports.kz.

Надо сказать, что сложностей с полем, действительно, не было. Больше того, пропустив после серии мощных атак «Лудогорца», гости довольно быстро отыгрались, когда Дарбо пробил головой, классно сыграв на опережение. Игра стала абсолютно равной. Вот только Чондрич, чья авантюрная передача едва не обернулась неприятностями в первом тайме, сразу после перерыва не выручил посла дальнего удара. А рикошет от собственного защитника лишь отчасти оправдывает бывшего вратаря «Ротора».

Чемпионы Болгарии поймали кураж, воплощением которого стал завершившийся выстрелом в верхний угол прорыв Текпетея. На а гол с добивания после углового поставил крест на надеждах «Астаны» на встречу с «Аяксом» в следующем раунде. Теперь команде Бабаяна предстоит отбор в Лигу конференций, и первый матч с латвийской «Валмиерой» придется провести без удаленного за два предупреждения Йованчича.

«Карабах» в Хельсинки быстро пропустил, но столь же быстро получил численное преимущество. Невольно помог защитник ХИК, получивший два предупреждения за три неполных минуты, и это в итоге сказалось. Чемпионы Азербайджана дважды забили на стыке таймов и фактически решили судьбу матча. Команда Гурбана Гурбанова, который руководит «Карабахом» уже полтора десятка лет, десятый раз выходит в групповой раунд еврокубков. Добавим, что уже второй раз в текущей кампании экс-полузащитник сборной Алжира Бензия становится автором победного гола в гостевом матче.

Мало кто верил в возможное чудо в исполнении БАТЭ после крупного поражения в Тирасполе. В итоге лишь намек на интригу появился после гола Концевого, но к перерыву все снова стало очевидно. Приднестровцы получили право на пенальти, а еще через несколько минут — после похода арбитра к монитору — еще один. Команда Роберто Бордина не останется без группового турнира одного из еврокубков. Ну а белорусы все же сумели добиться ничьей — в компенсированное время их спас бывший нападающий «Тосно» и московского «Торпедо» Лаптев.

Новая драма «Актобе»

Досаднейшим образом упустив победу неделю назад, «Актобе», по словам своего главного тренера Андрея Карповича, планировал сыграть на своих козырях. Вместе с тем бывший игрок «Ростова» и московского «Динамо» говорил, что обе команды теперь лучше знают друг друга, и в итоге румыны играли даже смелее, чем в первом матче. В одном из эпизодов Покатилову пришлось спасать, в самоотверженном броске опередив соперника у линии штрафной.

В свою очередь у казахстанцев лучший шанс в первом тайме имел Шина, однако голкипер «Сепси» вытащил мяч из-под перекладины. Этого оказалось недостаточно, тогда как гости поймали свой шанс при подаче углового. А, например, Элдеру Сантане в схожей ситуации не хватило точности. «Актобе» устроил в концовке мощный штурм, в котором принял участие даже голкипер, только это ничего не принесло. Когда же не был зафиксирован фол гостей на бровке, с трибун на поле полетели посторонние предметы.

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис после первого матча хвалил свою команду, отмечая, что костанайцы сильнее по индивидуальному мастерству. Вместе с тем он отметил сумасшедшую самоотдачу игроков «Дерри Сити», и характер североирландцев проявился в полной мере в ответной игре, а пенальти восстановил равновесие по сумме двух матчей.

Игра потребовала дополнительного времени, а потом и серии пенальти. Там команды безупречно исполнили первые четыре удара, после чего случилась драма. Бывший вратарь «Рубина» и «Урала» Иван Коновалов своим сейвом приблизил «Тобол» к победе, но Илич попал в перекладину. Дошло до седьмых ударов, и там наш кипер застолбил за собой статус первой звезды матча, вытянув из угла мяч после выстрела с точки коллеги. Ну а победную точку поставил 29-летний воспитанник «Зенита» Павел Киреенко.

Команде Черышева-старшего забил сын ван Боммела

Мурад Мусаев, которого называли одним из претендентов на пост главного тренера «Ахмата», был сконцентрирован на игре в Белграде. «Несмотря на то, что нам будет очень сложно, мы никого не боимся. Будем играть в смелый футбол и не отступать от своей игры», — цитировал бывшего тренера «Краснодара» Azerisport.com.

Однако ключ к обороне «Сабаха» все же подобрал прекрасно знающий эту команду игрок — выступавший в прошлом сезоне за «Нефтчи» бразилец Салданья. А в начале второй половины, когда азербайджанцы вроде бы перехватили инициативу, в полной мере проявилась мудрость Натхо. Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА со штрафного закрутил мяч в ближний угол, когда девять человек из десяти выполнили бы подачу.

В овертайме лучше выглядел «Сабах». В активе вратаря «Партизана» Йовановича минимум два крутых сейва, а уроженец Красноярска Исаев заставил соперника заработать вторую желтую карточку. Он же безупречно открыл для гостей серию пенальти, где случилась преждевременная развязка, и судья остановил праздник, так как отразивший последний удар серии вратарь покинул линию. Тем сильнее была радость сербов, когда Алескеров загубил свой второй шанс, попав в штангу.

Команда Дмитрия Черышева завершила свою еврокубковую кампанию, которой можно гордиться. «Санта-Колома» из Андорры сумела пройти два отборочных раунда, проиграв в третьем объективно значительно превосходящему ее сопернику. Да еще и с достойным счетом. Интересно, что у АЗ во втором подряд официальном матче отличился 19-летний Рюбен ван Боммел — сын знаменитого голландского футболиста Марка ван Боммела.

Дуэль российских вратарей

Как и в первом матче, Магомед Оздоев вышел на замену ближе к окончанию встречи. Если в Сплите грекам было важно сохранить нулевую ничью, то сейчас российский легионер появился на 73-й минуте — как казалось, помочь сохранить минимальное преимущество. Это, впрочем, была задача-минимум, но «двуглавые орлы» не стали этим довольствоваться, на последних минутах доведя счет до крупного благодаря двум голам Живковича.

Чуда не произошло, и Армения потеряла своего последнего представителя в еврокубках. После 0:3 «Пюнику» нужно было забивать как можно больше и как можно раньше, однако россиянину Никите Хайкину за первые 45 минут пришлось спасти только в одном эпизоде. В свою очередь «Буде-Глимт», не форсируя событий, незадолго до перерыва заработал право на пенальти, и после удара Пеллегрино с «точки» лишился шансов на сухой матч другой наш соотечественник — Станислав Бучнев.

Этот 33-летний уроженец Владикавказа, выступавший за «Нефтехимик», «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень» и «Факел», защищает ворота «Пюника» четвертый сезон. В позапрошлом сезоне Бучнев стал чемпионом, а в прошлом году дебютировал в сборной Армении. Но первый в этом сезоне матч точно не доставил ему положительных эмоций. С началом второго тайма оборона «Пюника» стала разваливаться, и хозяева снова проиграли норвежцам с крупным счетом.