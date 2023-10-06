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Лига Европы

Сегодня, 01:00

Огненная ничья Гаттузо и Де Дзерби, победы Лунева, Оздоева и Кокорина, вирус против «Астаны»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото AFP
Telegram Дзен
Рассказываем о главных матчах 2-го тура групповых раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

«Марсель» не побеждает осенью

Группа В

Лига Европы. Группа B
05 окт, 19:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:2
Брайтон

Еще недавно все восхищались «Брайтоном», а Роберто Де Дзерби молва была готова отправить в любой кризисный топ-клуб. Например, в разгромленный его командой «МЮ». Однако осенью у «чаек» начались проблемы. В четырех предыдущих матчах — три поражения. Полная наивность в день еврокубкового дебюта против АЕК (2:3), а в последнем туре АПЛ — унизительные 1:6 от «Астон Виллы». И в Марселе та игра словно продолжилась.

Домашняя премьера Дженнаро Гаттузо складывалась, как нельзя лучше. Сделав акцент на правый фланг, марсельцы забили два гола-близнеца за две минуты, причем в первой из этих атак на острие оказался центральный защитник Мбемба. А второму взятию ворот предшествовала грубая ошибка капитана гостей Данка. Что интересно, авторы голов отмечали свой успех у скамейки, попадая в объятия Гаттузо. Ну а на лице Де Дзерби читалось непонимание того, как за 89 секунд «Брайтон» превратился в самую пропускающую английскую команду этого сезона (20 мячей).

Да и забить не удавалось, хотя Уэлбек загубил вернейший момент. Но наличие шансов — уже показатель правильной игры, и во втором тайме английская команда перевернула ход матча. Забил Гросс, едва не отличился Митома, чей удар вытянул Пау Лопес. А, в конце концов, равновесие восстановилось после пенальти. Для «чаек» эта волевая ничья может стать переломной, тогда как «Марсель» с конца августа с учетом всех турниров не выиграл ни разу в шести матчах (=4-2).

Группа B

И

В

Н

П

М

О

1. АЕК

2

1

1

0

4-3

4

2. Марсель

2

0

2

0

5-5

2

3. Аякс

2

0

2

0

4-4

2

4. Брайтон

2

0

1

1

4-5

1

26 октября. Марсель — АЕК, Брайтон — Аякс.

Сенсационный бомбардир

Группа С

Лига Европы. Группа C
05 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
2:1
Рейнджерс

«Арис» набрал первые три очка в групповом турнире, справившись с крепким «Рейнджерс». Шотландцы при этом лишились двух голов, но вряд ли они смогут предъявить претензии к судьям. Дессерс послал мяч в сетку из явного офсайда, а в другом эпизоде правила нарушил игрок атаки. Скорее «джерс» стоит разобраться со своей обороной, которая при счете 1:0 пропустила быструю контратаку с классической фланговой голевой передачей. Александр Кокорин в этот раз вышел на замену на 67-й минуте и мог забить во втором подряд еврокубковом матче. Он легко ушел от защитника в нескольких метрах от ворот, однако удар российского форварда сумел остановить голкипер.

Лига Европы. Группа C
05 окт, 19:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:1
Спарта П

«Бетис» не проигрывал дома на групповой стадии Лиги Европы (+7=5). И хотя тринадцатая по счету игра этой серии на «Бенито Вильямарин» началась с быстро пропущенного гола, бело-зеленые диктовали свои условия. В итоге равновесие восстановил 18-летний Диао, который становится одним из открытий испанского сезона. В трех матчах за главную команду «Бетиса» он нанес три удара и забил три мяча! Теперь он еще и автор самого молодого еврокубкового гола своего клуба (18 лет и 28 дней). А решающим оказался успех опытнейшего Иско, который забил не совсем типичным для себя гол ударом головой.

Группа C

И

В

Н

П

М

О

1. Спарта Пр

2

1

0

1

4-4

3

2. Арис Л

2

1

0

1

4-4

3

3. Бетис

2

1

0

1

2-2

3

4. Рейнджерс

2

1

0

1

2-2

3

26 октября. Спарта Пр — Рейнджерс, Арис — Бетис.

Миранчук на лавке, Лунев в воротах

Группа D

Лига Европы. Группа D
05 окт, 19:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
1:2
Аталанта

Алексей Миранчук так и не поднялся со скамейки запасных, а результат в Лиссабоне для «Аталанты» обеспечила молодежь. Скалвини (19 лет и 298 дней), расстрелявший ворота после передачи от линии поля, и со второй попытки поразивший цель Руджери (21 год и 86 дней) стали авторами двух самых молодых еврокубковых голов в истории бергамасков. Последний и вовсе впервые забил на профессиональном уровне. Правда, отстоять перевес в два мяча оказалось непросто. Получив на ровном месте пенальти в свои ворота, команда Джан Пьеро Гасперини по ходу финального штурма со стороны «Спортинга» сохранила победный счет благодаря каркасу ворот и своему голкиперу Муссо.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Аталанта

2

2

0

0

4-1

6

2. Спортинг Л

2

1

0

1

3-3

3

3. Штурм

2

1

0

1

2-2

3

4. Ракув

2

0

0

2

0-3

0

26 октября. Штурм — Аталанта, Ракув — Спортинг Л.

Группа Н

Лига Европы. Группа H
05 окт, 22:00. Ullevi(Nya Ullevi) (Гетеборг)
Хеккен
0:1
Карабах

Андрей Лунев снова занял место в воротах «Карабаха». С учетом всех турниров — это четвертый подряд матч российского голкипера, в которых он пропустил только один мяч. Случилось это в игре азербайджанского чемпионата против «Габалы», которая с 42-й минуты имела численное преимущество, но смогла ответить на два гола «Карабаха» только одним результативным ударом. В Лиге Европы у Лунева два «сухаря», а у его команды — две победы. Самое серьезное испытание ждет подопечных Гурбана Гурбанова на экваторе группового раунда, когда Лунев встретится со своей бывшей командой — находящимся в невероятной форме «Байером».

Группа H

И

В

Н

П

М

О

1. Байер

2

2

0

0

6-1

6

2. Карабах

2

2

0

0

2-0

6

3. Мольде

2

0

0

2

1-3

0

4. Хекен

2

0

0

2

0-5

0

26 октября. Байер — Карабах, Мольде — Хекен.

Семейное дерби

Группа Е

Лига Европы. Группа E
05 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Юнион

На «Энфилде» встретились братья Мак Аллистер — начавший игру на скамейке чемпион мира 24-летний Алексис и перебравшийся летом в Европу 25-летний защитник «Юниона» Кевин. Для полного комплекта не хватало только самого старшего — 27-летнего Фрэнсиса, который по-прежнему выступает на родине за «Росарио Сентраль». Но в любом случае это было событие для находившегося на трибуне основателя футбольной династии — Карлоса Мак Аллистера, в карьере которого были матчи за сборную Аргентины вместе с Диего Марадоной в межконтинентальных стыках перед ЧМ-1994.

Что до игры, то выиграл тот, кому и положено по статусу, а бельгийцы были наказаны за собственные ошибки. Ключевую допустил голкипер, отразивший перед собой дальний удар Александра-Арнолда и фактически подаривший первый гол за «Ливерпуль» Гравенберху. И что-то подобное уже в компенсированное время сделал полевой игрок, фактически выведший к воротам Диогу Жоту. Так что восьмая подряд домашняя победа красных в еврокубках получилась будничной.

Группа E

И

В

Н

П

М

О

1. Ливерпуль

2

2

0

0

5-1

6

2. Тулуза

2

1

1

0

2-1

4

3. Юнион

2

0

1

1

1-3

1

4. ЛАСК

2

0

0

2

1-4

0

26 октября. Ливерпуль — Тулуза, Юнион — ЛАСК.

Лукаку не остановить

Группа G

Лига Европы. Группа G
05 окт, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
4:0
Серветт Ж
Лига Европы. Группа G
05 окт, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Славия Пр
6:0
Шериф

«Шериф» пока проваливает групповой турнир. Лучшая команда Молдавии не имела ни одного шанса в Праге, пропустив по три гола в каждом тайме. Ну а лучше всех себя в этой группе чувствует Жозе Моуринью. Это в серии А все сложно, а в еврокубках римляне выиграли оба матча. Хвалить по итогам разгрома «Серветта» будут многих. И оформившего голевой дубль Белотти, и отметившегося голом и передачей после выхода на замену Пеллегрини. Но, конечно, особняком стоит Лукаку. Дело в его удивительной серии во втором по статусу еврокубке. Ромелу, для которого более привычна Лига чемпионов, провел в этом турнире 13 матчей и забил в каждом из них. Всего — 17 мячей. Уже эти цифры впечатляют, но еще больше удивляет временной период с 2014 года. За это время Лукаку выступал в ЛЕ за «Эвертон», «Интер» и «Рому».

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Славия Пр

2

2

0

0

8-0

6

2. Рома

2

2

0

0

6-1

6

3. Серветт

2

0

0

2

0-6

0

4. Шериф

2

0

0

2

1-8

0

26 октября. Рома — Славия Пр, Шериф — Серветт.

Лига конференций: Хайкин проиграл

Группа С

Лига конференций. Группа C
05 окт, 17:30. Astana Arena (Астана)
Астана
1:2
Виктория Пл

Казалось, «Астана» сможет набрать первые очки. Первый тайм в целом получился равным, а Томасов даже забил, воспользовавшись ошибкой вратаря. К разочарованию хозяев, этому предшествовало попадание в офсайд, но в начале второго тайма капитан казахстанцев все сделал по правилам. В фирменном стиле сместился в центр, убрав мяч под рабочую левую ногу, а его удар поставил вратаря в тупик из-за рикошета от защитника «Виктории».

Вот только казахстанцы даже толком порадоваться не успели. Спустя три минуты один из лидеров чешской команды Хоры сравнял счет, а еще через три гости уже вырвались вперед. Для этого им хватило двух попаданий в створ ворот, тогда как «Астане» не помог финальный штурм. Его самым ярким моментом стал удар Эбонга, когда голкипер вытянул мяч из-под перекладины. «Виктория» первая со стопроцентным результатом. У казахстанцев очков пока нет, но, как подчеркнул Григорий Бабаян, команда была ослаблена: после игры с «Актобе» вирус вывел из строя 7-8 игроков.

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1. Виктория Пл

2

2

0

0

3-1

6

2. Балкани

2

1

0

1

2-1

3

3. Динамо З

2

1

0

1

5-3

3

4. Астана

2

0

0

2

2-7

0

26 октября. Динамо З — Виктория Пл, Балкани — Астана.

Группа D

Лига конференций. Группа D
05 окт, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
0:1
Брюгге

«Буде-Глимт» впервые проиграл на своем поле в Лиге конференций. До этого у норвежцев была серия из тринадцати успешных матчей с двенадцатью победами и одной ничьей. В первой осечке точно нельзя винить Никиту Хайкина — у российского голкипера не было ни одного шанса остановить удар в угол из центра штрафной. Ванакен словно исполнил пенальти без намека на сопротивление со стороны скандинавских защитников.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Лугано

2

1

1

0

3-2

4

2. Брюгге

2

1

1

0

2-1

4

3. Бешикташ

2

0

1

1

3-4

1

4. Буде Глимт

2

0

1

1

0-1

1

26 октября. Лугано — Брюгге, Буде Глимт — Бешикташ.

Группа G

Лига конференций. Группа G
05 окт, 22:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
2:1
Айнтрахт Ф

Магомед Оздоев, стабильно начиная с первых минут матчи греческого чемпионата, впервые попал в старт в текущей европейской кампании. И это была более чем достойная игра ПАОК. Один раз «Айнтрахту» повезло, когда гол Саматты отменили. Однако удача отвернулась от немцев при штрафном в исполнении Живковича. До подачи серба так никто и не дотянулся, однако мяч завернул в ворота. «Айнтрахт» отыгрался, забив через минуту после замены Оздоева, но в итоге «двуглавые орлы» одержали невероятно эмоциональную победу, которую в компенсированное время принес гол исправившегося за ошибку Кулиеракиса.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. ПАОК

2

2

0

0

5-3

6

2. Айнтрахт Ф

2

1

0

1

3-3

3

3. ХИК

2

0

1

1

3-4

1

4. Абердин

2

0

1

1

2-3

1

26 октября. Абердин — ПАОК, Айнтрахт Ф — ХИК.

Статистика дня
7:1 — самый результативный счет в истории ЛЕ повторили «Норшеллан» и «Лудогорец». Ранее он фиксировался в матчах «Лион» — АЗ (2016/17) и «Фейеноорд» — «Шахтер» (2022/23).
1-й раз в своей истории «Бешикташ» проиграл дома в еврокубках, упустив преимущество в два мяча.
6 голевых передач в этом сезоне на счету лучшего ассистента английских клубов — полузащитника «Вест Хэма» Уорда-Проуса.
6 матчей без побед (=3-3) — худшая серия «Аякса» с 2000 года.
8 из девяти первых матчей сезона впервые с 1979 года выиграл «Байер».
10 разных футболистов забивали в этом сезоне за «Аталанту» и «Фиорентину».
17 матчей «Вест Хэма» без поражений — рекордная серия английских клубов в еврокубках. В каждой из этих игр лондонцы отмечались забитыми мячами.
104 победы в еврокубках одержал «Фенербахче», после чего «канарейки» впервые с 1959 года достигли положительного баланса в континентальных турнирах.

Александр Кокорин
Андрей Лунев
Магомед Оздоев
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Арис (Лимасол)
ФК Карабах
ФК ПАОК
0
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