Огненная ничья Гаттузо и Де Дзерби, победы Лунева, Оздоева и Кокорина, вирус против «Астаны»

Еще недавно все восхищались «Брайтоном», а Роберто Де Дзерби молва была готова отправить в любой кризисный топ-клуб. Например, в разгромленный его командой «МЮ». Однако осенью у «чаек» начались проблемы. В четырех предыдущих матчах — три поражения. Полная наивность в день еврокубкового дебюта против АЕК (2:3), а в последнем туре АПЛ — унизительные 1:6 от «Астон Виллы». И в Марселе та игра словно продолжилась.
Домашняя премьера Дженнаро Гаттузо складывалась, как нельзя лучше. Сделав акцент на правый фланг, марсельцы забили два гола-близнеца за две минуты, причем в первой из этих атак на острие оказался центральный защитник Мбемба. А второму взятию ворот предшествовала грубая ошибка капитана гостей Данка. Что интересно, авторы голов отмечали свой успех у скамейки, попадая в объятия Гаттузо. Ну а на лице Де Дзерби читалось непонимание того, как за 89 секунд «Брайтон» превратился в самую пропускающую английскую команду этого сезона (20 мячей).
Да и забить не удавалось, хотя Уэлбек загубил вернейший момент. Но наличие шансов — уже показатель правильной игры, и во втором тайме английская команда перевернула ход матча. Забил Гросс, едва не отличился Митома, чей удар вытянул Пау Лопес. А, в конце концов, равновесие восстановилось после пенальти. Для «чаек» эта волевая ничья может стать переломной, тогда как «Марсель» с конца августа с учетом всех турниров не выиграл ни разу в шести матчах (=4-2).
Группа B
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. АЕК
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-3
|
4
|
2. Марсель
|
2
|
0
|
2
|
0
|
5-5
|
2
|
3. Аякс
|
2
|
0
|
2
|
0
|
4-4
|
2
|
4. Брайтон
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4-5
|
1
26 октября. Марсель — АЕК, Брайтон — Аякс.
«Арис» набрал первые три очка в групповом турнире, справившись с крепким «Рейнджерс». Шотландцы при этом лишились двух голов, но вряд ли они смогут предъявить претензии к судьям. Дессерс послал мяч в сетку из явного офсайда, а в другом эпизоде правила нарушил игрок атаки. Скорее «джерс» стоит разобраться со своей обороной, которая при счете 1:0 пропустила быструю контратаку с классической фланговой голевой передачей. Александр Кокорин в этот раз вышел на замену на 67-й минуте и мог забить во втором подряд еврокубковом матче. Он легко ушел от защитника в нескольких метрах от ворот, однако удар российского форварда сумел остановить голкипер.
«Бетис» не проигрывал дома на групповой стадии Лиги Европы (+7=5). И хотя тринадцатая по счету игра этой серии на «Бенито Вильямарин» началась с быстро пропущенного гола, бело-зеленые диктовали свои условия. В итоге равновесие восстановил 18-летний Диао, который становится одним из открытий испанского сезона. В трех матчах за главную команду «Бетиса» он нанес три удара и забил три мяча! Теперь он еще и автор самого молодого еврокубкового гола своего клуба (18 лет и 28 дней). А решающим оказался успех опытнейшего Иско, который забил не совсем типичным для себя гол ударом головой.
Группа C
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Спарта Пр
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-4
|
3
|
2. Арис Л
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-4
|
3
|
3. Бетис
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
4. Рейнджерс
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
26 октября. Спарта Пр — Рейнджерс, Арис — Бетис.
Алексей Миранчук так и не поднялся со скамейки запасных, а результат в Лиссабоне для «Аталанты» обеспечила молодежь. Скалвини (19 лет и 298 дней), расстрелявший ворота после передачи от линии поля, и со второй попытки поразивший цель Руджери (21 год и 86 дней) стали авторами двух самых молодых еврокубковых голов в истории бергамасков. Последний и вовсе впервые забил на профессиональном уровне. Правда, отстоять перевес в два мяча оказалось непросто. Получив на ровном месте пенальти в свои ворота, команда Джан Пьеро Гасперини по ходу финального штурма со стороны «Спортинга» сохранила победный счет благодаря каркасу ворот и своему голкиперу Муссо.
Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Аталанта
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-1
|
6
|
2. Спортинг Л
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
3. Штурм
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
4. Ракув
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-3
|
0
26 октября. Штурм — Аталанта, Ракув — Спортинг Л.
Андрей Лунев снова занял место в воротах «Карабаха». С учетом всех турниров — это четвертый подряд матч российского голкипера, в которых он пропустил только один мяч. Случилось это в игре азербайджанского чемпионата против «Габалы», которая с 42-й минуты имела численное преимущество, но смогла ответить на два гола «Карабаха» только одним результативным ударом. В Лиге Европы у Лунева два «сухаря», а у его команды — две победы. Самое серьезное испытание ждет подопечных Гурбана Гурбанова на экваторе группового раунда, когда Лунев встретится со своей бывшей командой — находящимся в невероятной форме «Байером».
Группа H
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Байер
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2. Карабах
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2-0
|
6
|
3. Мольде
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-3
|
0
|
4. Хекен
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-5
|
0
26 октября. Байер — Карабах, Мольде — Хекен.
На «Энфилде» встретились братья Мак Аллистер — начавший игру на скамейке чемпион мира 24-летний Алексис и перебравшийся летом в Европу 25-летний защитник «Юниона» Кевин. Для полного комплекта не хватало только самого старшего — 27-летнего Фрэнсиса, который по-прежнему выступает на родине за «Росарио Сентраль». Но в любом случае это было событие для находившегося на трибуне основателя футбольной династии — Карлоса Мак Аллистера, в карьере которого были матчи за сборную Аргентины вместе с Диего Марадоной в межконтинентальных стыках перед ЧМ-1994.
Что до игры, то выиграл тот, кому и положено по статусу, а бельгийцы были наказаны за собственные ошибки. Ключевую допустил голкипер, отразивший перед собой дальний удар Александра-Арнолда и фактически подаривший первый гол за «Ливерпуль» Гравенберху. И что-то подобное уже в компенсированное время сделал полевой игрок, фактически выведший к воротам Диогу Жоту. Так что восьмая подряд домашняя победа красных в еврокубках получилась будничной.
Группа E
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ливерпуль
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-1
|
6
|
2. Тулуза
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
4
|
3. Юнион
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-3
|
1
|
4. ЛАСК
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-4
|
0
26 октября. Ливерпуль — Тулуза, Юнион — ЛАСК.
«Шериф» пока проваливает групповой турнир. Лучшая команда Молдавии не имела ни одного шанса в Праге, пропустив по три гола в каждом тайме. Ну а лучше всех себя в этой группе чувствует Жозе Моуринью. Это в серии А все сложно, а в еврокубках римляне выиграли оба матча. Хвалить по итогам разгрома «Серветта» будут многих. И оформившего голевой дубль Белотти, и отметившегося голом и передачей после выхода на замену Пеллегрини. Но, конечно, особняком стоит Лукаку. Дело в его удивительной серии во втором по статусу еврокубке. Ромелу, для которого более привычна Лига чемпионов, провел в этом турнире 13 матчей и забил в каждом из них. Всего — 17 мячей. Уже эти цифры впечатляют, но еще больше удивляет временной период с 2014 года. За это время Лукаку выступал в ЛЕ за «Эвертон», «Интер» и «Рому».
Группа G
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Славия Пр
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8-0
|
6
|
2. Рома
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
3. Серветт
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-6
|
0
|
4. Шериф
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-8
|
0
26 октября. Рома — Славия Пр, Шериф — Серветт.
Казалось, «Астана» сможет набрать первые очки. Первый тайм в целом получился равным, а Томасов даже забил, воспользовавшись ошибкой вратаря. К разочарованию хозяев, этому предшествовало попадание в офсайд, но в начале второго тайма капитан казахстанцев все сделал по правилам. В фирменном стиле сместился в центр, убрав мяч под рабочую левую ногу, а его удар поставил вратаря в тупик из-за рикошета от защитника «Виктории».
Вот только казахстанцы даже толком порадоваться не успели. Спустя три минуты один из лидеров чешской команды Хоры сравнял счет, а еще через три гости уже вырвались вперед. Для этого им хватило двух попаданий в створ ворот, тогда как «Астане» не помог финальный штурм. Его самым ярким моментом стал удар Эбонга, когда голкипер вытянул мяч из-под перекладины. «Виктория» первая со стопроцентным результатом. У казахстанцев очков пока нет, но, как подчеркнул Григорий Бабаян, команда была ослаблена: после игры с «Актобе» вирус вывел из строя 7-8 игроков.
Группа С
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Виктория Пл
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3-1
|
6
|
2. Балкани
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-1
|
3
|
3. Динамо З
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5-3
|
3
|
4. Астана
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-7
|
0
26 октября. Динамо З — Виктория Пл, Балкани — Астана.
«Буде-Глимт» впервые проиграл на своем поле в Лиге конференций. До этого у норвежцев была серия из тринадцати успешных матчей с двенадцатью победами и одной ничьей. В первой осечке точно нельзя винить Никиту Хайкина — у российского голкипера не было ни одного шанса остановить удар в угол из центра штрафной. Ванакен словно исполнил пенальти без намека на сопротивление со стороны скандинавских защитников.
Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Лугано
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-2
|
4
|
2. Брюгге
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
4
|
3. Бешикташ
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
4. Буде Глимт
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
26 октября. Лугано — Брюгге, Буде Глимт — Бешикташ.
Магомед Оздоев, стабильно начиная с первых минут матчи греческого чемпионата, впервые попал в старт в текущей европейской кампании. И это была более чем достойная игра ПАОК. Один раз «Айнтрахту» повезло, когда гол Саматты отменили. Однако удача отвернулась от немцев при штрафном в исполнении Живковича. До подачи серба так никто и не дотянулся, однако мяч завернул в ворота. «Айнтрахт» отыгрался, забив через минуту после замены Оздоева, но в итоге «двуглавые орлы» одержали невероятно эмоциональную победу, которую в компенсированное время принес гол исправившегося за ошибку Кулиеракиса.
Группа G
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ПАОК
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-3
|
6
|
2. Айнтрахт Ф
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
3. ХИК
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
4. Абердин
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
26 октября. Абердин — ПАОК, Айнтрахт Ф — ХИК.
Статистика дня
7:1 — самый результативный счет в истории ЛЕ повторили «Норшеллан» и «Лудогорец». Ранее он фиксировался в матчах «Лион» — АЗ (2016/17) и «Фейеноорд» — «Шахтер» (2022/23).
1-й раз в своей истории «Бешикташ» проиграл дома в еврокубках, упустив преимущество в два мяча.
6 голевых передач в этом сезоне на счету лучшего ассистента английских клубов — полузащитника «Вест Хэма» Уорда-Проуса.
6 матчей без побед (=3-3) — худшая серия «Аякса» с 2000 года.
8 из девяти первых матчей сезона впервые с 1979 года выиграл «Байер».
10 разных футболистов забивали в этом сезоне за «Аталанту» и «Фиорентину».
17 матчей «Вест Хэма» без поражений — рекордная серия английских клубов в еврокубках. В каждой из этих игр лондонцы отмечались забитыми мячами.
104 победы в еврокубках одержал «Фенербахче», после чего «канарейки» впервые с 1959 года достигли положительного баланса в континентальных турнирах.