Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:36

Агент Бьеля заявил, что переход футболиста в Россию сейчас невозможен

Алина Савинова
Telegram Дзен

Томеу Риуторд, агент полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, высказался о будущем футболиста в греческом клубе.

«Пеп, скорее всего, покинет «Олимпиакос», так как он хочет больше играть. Сейчас мы ведем переговоры с турецкими клубами, также есть варианты с МЛС. Россия? Только «Краснодар» интересовался им, но это было еще осенью. Сейчас никакого интереса из РПЛ нет. Трансфер невозможен», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Бьель выступал за «Копенгаген», вместе с которым стал победителем датской суперлиги в сезоне-2021/22.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-b-el-ya-perehod-pepa-v-rossiyu-sejchas-nevozmozhen/
Футбол
0
Читайте также
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Стала известна зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо»
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Мостовой готов обсудить возможность стажировки у Канчельскиса в «Мурас Юнайтед»