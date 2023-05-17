Агент Гиговича — о будущем игрока: «Ждем решения ФИФА»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Мидтьюлланда» Армина Гиговича, заявил, что будущее футболиста будет зависеть от решения ФИФА.

«Будущее Армина? Мы пока не знаем, ждем решения ФИФА», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

21-летний шведский футболист выступает за датский «Мидтьюлланд» на правах аренды из «Ростова». Согласно порталу Transfermarkt, его соглашение с ростовским клубом рассчитано до 2025 года. За российскую команду Гигович провел 30 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.