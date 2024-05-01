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Сегодня, 20:00

«Арт Росс Трофи» — черная метка для успешной игры в плей-офф. У всех, кроме Малкина

«Тампа-Бэй» вылетела от «Флориды» в первом раунде Кубка Стэнли
Кирилл Бурдаков
Статистик
Никита Кучеров, Евгений Малкин.
Фото «СЭ»
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Только форвард «Питтсбурга» сумел стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и в этом же сезоне взять Кубок Стэнли.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров вместе с «Тампа-Бэй» завершил гонку за Кубком Стэнли уже в первом раунде. Обладатель «Арт Росс Трофи» не забил ни одного гола в ворота Сергея Бобровского и закончил сезон, ограничившись семью результативными передачами.

Никита Кучеров. Чемпионское окно «Тампы» захлопнулось. Кучерову нужна помощь, но ее нет

Кстати, после первого своего бомбардирского титула, завоеванного пять лет назад, Кучеров тоже вылетел в первом раунде. Правда, в четырех матчах и с двумя набранными очками. Вообще после локаута-2004/05 лишь одному главному бомбардиру сезона удавалось взять трофей. Вместе с «Питтсбургом» чемпионство-2009 взял Евгений Малкин.

В финале поиграл Даниэль Седин, в полуфинале — Коннор Макдэвид.

Ранний вылет «Тампы» временно отложил вхождение Кучерова в топ-20 лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Лидер «Молний» поднялся на 21-е место, опередив, к примеру, Майка Босси и Горди Хоу. От Петера Форсберга Никиту отделяет 4 очка, от Марио Лемье — 5, а от владеющего российским рекордом Евгения Малкина — всего 13. Других серьезных изменений на лидирующих позициях не ожидается и в топ-30.

На фоне неудачи Кучерова вылет еще одной российской суперзвезды Александра Овечкина получился совсем незаметным. «Вашингтон» проиграл все четыре матча, а его лидер не набрал ни одного очка и всего пять раз бросил в створ ворот Игоря Шестеркина. Ничего подобного в карьере великого снайпера еще не было, хотя в сезоне-2012/13 он тоже провалился в первом раунде, приняв участие всего в двух голевых атаках за семь игр.

Евгений Малкин
Никита Кучеров
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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