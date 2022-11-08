Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:46

Агент Головина не исключил переход футболиста из «Монако» в более сильный европейский клуб

Алина Савинова
Telegram Новости

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о дальнейшей карьере футболиста.

«Саша прогрессирует как игрок в «Монако» и растет вместе с командой. «Монако» — большой клуб. Сейчас он здесь. Дальше будем смотреть. Пока все его мысли связаны с предстоящей игрой с «Марселем», — приводит «РБ Спорт» слова Клюева.

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 13 матчей за новый клуб в чемпионате Франции. На его счету 3 забитых гола и 2 результативные передачи.

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что Головин вошел в команду недели топ-5 европейских лиг по версии WhoScored.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ne-isklyuchil-perehod-golovina-iz-monako-v-bolee-sil-ny-j-evropejskij-klub/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
5
5
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В клубе КХЛ беда с вратарями. Трое сломались, в ворота пришлось встать тренеру
«Это был бы гол года». Что пишут за океаном о фееричном матче Овечкина
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Поттер — о предстоящей встрече «Челси» с «Манчестер Сити»: «Мы поедем туда, чтобы попытаться выиграть матч»

Гендиректор «Буде-Глимт»: «Знаю об интересе к Хайкину из России, но предложений не получали»