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Зарубежные

Сегодня, 14:08

Агент Ондуа сообщил об отсутствии информации о возможном разрыве контракта с «Ганновером»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэля Ондуа Бенджамин Жеандон в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном разрыве контракта игрока с клубом.

«Пока сложно что-то комментировать. У нас больше нет информации. Мы еще не разговаривали с «Ганновером». Но у Гаэля есть действующий контракт», — сказал Жеандон «СЭ».

Ранее Bild сообщил о том, что «Ганновер» рассматривает возможный вариант с расторжением контракта полузащитника.

Ондуа является воспитанником «Локомотива». Ранее футболист выступал в Российской премьер-лиге с 2018 по 2019 год, защищая цвета «Анжи». В составе сборной Камеруна он принял участие в двух матчах чемпионата мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Ондуа сыграл за «Ганновер» два матча во второй бундеслиге. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2023 года.

ФК Ганновер
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