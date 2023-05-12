Агент Попов сообщил, что летом предложит российским клубам македонцев Ричкова и Младеновски

Агент Горан Попов заявил, что собирается предложить на российский рынок двух защитников «Шкупи».

«Есть несколько македонских футболистов, которых мы хотим предложить российским клубам этим летом. Первый — 19-летний левый защитник Марио Ричков из «Шкупи» Скопье, выступающий за молодежную сборную Северной Македонии. Второй — 22-летний центральный защитник Марио Младеновски, тоже из «Шкупи», уже сыграл за первую македонскую сборную. У них есть качества, они готовы приехать в Россию, им было бы интересно попробовать свои силы в российской лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Марио Ричков выступает за «Шкупи» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Северной Македонии и отметился 1 результативной передачей. Марио Младеновски является игроком «Шкупи» с 2022 года. В этом сезоне на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача в 20 играх за клуб из Скопье.