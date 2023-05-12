КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:59

Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Аксель Витсель.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель сообщил о желании прекратить выступать за сборную Бельгии.

«Тщательно все обдумав, я принял эмоционально сложное решение уйти из международного футбола. Я очень гордился тем, что представлял свою страну в течение последних 15 лет. Сейчас для меня важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на выступлениях за свой клуб», — написал Витсель на своей странице в соцсетях.

Он также поблагодарил все футболистов, тренеров и персонал, которые были с ним в сборной.

34-летний Витсель был дисквалифицирован на ближайшие игры бельгийцев со сборными Швеции и Германии. За всю карьеру он забил 12 голов и отдал восемь результативных передач в 130 матчах за сборную. Хавбек принял участие в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы в период с 2014 по 2022 год.

Аксель Витсель
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию
Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Попов сообщил, что летом предложит российским клубам македонцев Ричкова и Младеновски