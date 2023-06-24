Агенты убеждают Брозовича перейти в «Аль-Наср»

Агенты убеждают полузащитника «Интера» Марцело Брозовича перейти в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Football Italia, интерес к 30-летнем футболисту проявляет «Аль-Наср». Агенты оказывают давление на игрока с целью перехода в клуб из Эр-Рияда. Саудовский клуб готов предложить хорвату высокую зарплату и большой подписной бонус, а его агентам — высокую сумму комиссионных.

Информируется, что сам Брозович склоняется к переходу в «Барселону». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать его ключевой фигурой в полузащите.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.