«Аль-Наср» практически согласовал трансфер Брозовича

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«Аль-Наср» близок к покупке полузащитника «Интера» Марцело Брозовича, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, переговоры находятся на финальной стадии. В пятницу, 23 июня стороны обсудят условия контракта 30-летнего хорвата с клубом из Саудовской Аравии.
Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.