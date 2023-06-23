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Зарубежные

Сегодня, 01:33

«Аль-Наср» практически согласовал трансфер Брозовича

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аль-Наср» близок к покупке полузащитника «Интера» Марцело Брозовича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры находятся на финальной стадии. В пятницу, 23 июня стороны обсудят условия контракта 30-летнего хорвата с клубом из Саудовской Аравии.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Марсело Брозович
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер (Интернационале)
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