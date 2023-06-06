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Сегодня, 18:45

Александр Бородюк рассказал, что отказался возглавить азиатский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборных России и Казахстана Александр Бородюк рассказал о возможном возвращении к активной работе.

«У меня большой опыт игрока и тренера, поэтому при некоторых случаях в переговорном процессе стоит сказать «нет». Если проект интересен в плане футбольного развития клуба, то можно обратить на него внимание. На данный момент было два предложения — одно из России, другое из Азии, но в обоих случаях сказал «нет». Общение есть, переговоры ведутся. Если будет хороший вариант, тогда рассмотрим его», — приводит слова Бородюка Sport24.

Последней командой Бородюка было московское «Торпедо», которое он покинул в августе прошлого года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-06-aleksandr-borodyuk-rasskazal-chto-otkazalsya-vozglavit-aziatskiy-klub
Александр Бородюк
Футбол
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