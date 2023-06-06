Булыкин отреагировал на возможный трансфер Месси в «Барселону»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о переходе Лионеля Месси в «Барселону».

«Во-первых, надо подождать. Многие думали, что Роналду не выберет деньги и не поедет в Саудовскую Аравию, но деньги, как мы видим, творят чудеса. Посмотрим, что выберет Месси, где он окажется. Как я смотрю на трансферы в Саудовскую Аравию ради денег? Все время так было, туда часто ездят за деньгами, а они популяризируют футбол. Многие там заканчивали. Рад, что чемпионат Саудовской Аравии теперь привлекает внимание. Там собирается неплохая банда», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Сообщалось, что отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына. Также есть информация, что ла лига одобрила финансовый план каталонцев, что поможет сине-гранатовым оформить переход игрока в ближайшее время.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.