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Сегодня, 18:54

Аморим: «Не могу гарантировать, что останусь в «Спортинге»

Алина Савинова
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос о своем будущем в португальском клубе.

«Я не могу гарантировать, что останусь. Я дал слово и не могу от него отказаться. Если мы не завоюем титулы, то я покину «Спортинг». С самого начала было понятно, что это цель, которую я ставлю перед футболистами. Мы должны завоевывать титулы», — цитирует Аморима Evening Standard.

Ранее Daily Mail сообщил, что Аморим настроен на продолжение карьеры в АПЛ. Тренер входит в шорт-лист возможных сменщиков Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством лиссабонцы становились чемпионом Португалии и дважды выигрывали Кубок португальской лиги. На данный момент команда с 68 очками возглавляет турнирную таблицу примейры.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport
Футбол
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