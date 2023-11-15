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Сегодня, 11:02

Антонио Валенси дал совет 16-летнему полузащитнику сборной Эквадора Паесу

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия рассказал, что думает о 16-летнем полузащитнике сборной Эквадора Кендри Паесе, который через несколько лет присоединится к «Челси».

«Он умный игрок, его уровень становится все выше и выше. На нем лежит ответственность, но он не должен позволять футболке сборной Эквадора тяготить себя. Он должен оставаться скромным и продолжать думать о повышении своего уровня», — цитирует Валенсию официальный сайт ФИФА.

На данный момент игрок выступает за «Индепендьенте». В составе эквадорской команды полузащитник успел провести 25 матчей, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

Антонио Валенсия
Сборная Эквадора по футболу
ФК Челси
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