Антонио Валенси дал совет 16-летнему полузащитнику сборной Эквадора Паесу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия рассказал, что думает о 16-летнем полузащитнике сборной Эквадора Кендри Паесе, который через несколько лет присоединится к «Челси».

«Он умный игрок, его уровень становится все выше и выше. На нем лежит ответственность, но он не должен позволять футболке сборной Эквадора тяготить себя. Он должен оставаться скромным и продолжать думать о повышении своего уровня», — цитирует Валенсию официальный сайт ФИФА.

На данный момент игрок выступает за «Индепендьенте». В составе эквадорской команды полузащитник успел провести 25 матчей, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.