Карпин считает, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин считает, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».

— Удивились ли вы, что «Золотой мяч» отдали Месси? Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира.

— Всего-то выиграл чемпионат мира, — ответил Карпин. — Ваше мнение — должен был выиграть Холанн, для кого-то — Месси. Для меня — Месси.

Форвард получил награду 30 октября. Месси выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере, что является лучшим показателем в истории.

Второе место в голосовании занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, на третьей строчке — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.