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Сегодня, 15:32

«Астана» стала выиграла чемпионат Казахстана

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«Астана» в седьмой раз стала чемпионом Казахстана по футболу.

В 26-м туре КПЛ обыграла на выезде карагандинский «Шахтер"(3:2) и финишировала в чемпионате на первом месте в турнирной таблице.

Ближайший преследователь — «Актобе», команда отстала от победителя на одно очко. Третье место занял «Тобол» из Костаная.

«Астана» стала чемпионом Казахстана в 7-й раз, что является рекордным показателем в истории чемпионата страны.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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