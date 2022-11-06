«Астана» стала выиграла чемпионат Казахстана

«Астана» в седьмой раз стала чемпионом Казахстана по футболу.

В 26-м туре КПЛ обыграла на выезде карагандинский «Шахтер"(3:2) и финишировала в чемпионате на первом месте в турнирной таблице.

Ближайший преследователь — «Актобе», команда отстала от победителя на одно очко. Третье место занял «Тобол» из Костаная.

«Астана» стала чемпионом Казахстана в 7-й раз, что является рекордным показателем в истории чемпионата страны.