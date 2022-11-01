Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» и намерен выступать в Бразилии

Сегодня, 15:22
Защитник «Спартака» Лукас Айртон, выступающий на правах аренды за бразильский «Фламенго», не хочет возвращаться в Россию. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Сумма выкупа игрока, прописанная в арендном соглашении между красно-белыми и «Фламенго», составляет 9 миллионов евро. По информации источника, руководство бразильского клуба не готово активировать эту опцию. Они намерены договориться со «Спартаком» об уменьшении суммы выкупа почти в два раза. Если им не удастся прийти к какому-либо соглашению, то 25-летний защитник и его агент Карлос Лейта будут рассматривать другие варианты в Бразилии.
В текущем сезоне Айртон провел за «Фламенго» 27 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования