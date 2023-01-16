Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:14

Балахнин заявил, что Сперцян и Байрамян должны вызываться в сборную Армении

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян должны вызваться в сборную Армении.

Отметим, 14 января новым главным тренером сборной Армении стал Александра Петраков, ранее возглавлявший команду Украины.

«Надо у Петракова спрашивать, будет ли он вызывать Байрамяна и Сперцяна в сборную Армении. Он многое наговорил на Россию, будучи тренером национальной команды Украины. Языком надо меньше болтать, это было бы для него полезнее. Сейчас он столкнется с пророссийскими людьми в Армении, их там много. Как бы ему не надрали кое-что в этой стране. По спортивному принципу Байрамян и Сперцян должны вызываться в сборную. Сперцян — самый лучший игрок своей страны и самый востребованный», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара», а Хорен Байрамян занимался в академии «Ростова».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-spertsyan-i-bajramyan-dolzhny-vy-zy-vat-sya-v-sbornuyu-armenii-nesmotrya-na-naznachenie-petrakova/
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Times узнала о решении Киева использовать для обороны Артемовска иностранных наемников
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Слуцкий мог возглавить «Маккаби» из Тель-Авива после ухода Ивича в «Краснодар»