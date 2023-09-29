«Бенфика» и «Порту» сыграют в центральном матче тура чемпионата Португалии

«Бенфика» и «Порту» сыграют в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне в пятницу, 29 сентября. Матч начнется в 22.15 по московскому времени.

Игру «Бенфика» — «Порту» покажет телеканал «Старт». Прямая трансляция из Лиссабона начнется в 22.10 по московскому времени.

Также прямой эфир игры «Бенфика» — «Порту» будет доступен на платформе «Кинопоиск».

Ключевые события матча примеры «Бенфика» — «Порту» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Бенфика» после 6 туров чемпионата Португалии расположилась на 3-м месте в турнирной таблице с 15 очкам. «Порту» занимает 2-ю строчку, «драконы» набрали 16 очков и при их равенстве уступают лидирующему «Спортингу» по дополнительным показателям.