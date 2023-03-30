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Сегодня, 21:24

Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры в сборной Израиля

Виктория Кравченко
Бибрас Натхо (справа).
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры в сборной Израиля. На данный момент он играет в составе «Партизана».

«Чувствую себя странно. Я люблю своих товарищей по команде, тренера и чувствую себя хорошо, но важно знать, когда остановиться и сохранить свое тело. Планирую сосредоточить всю свою энергию на «Партизане». Я хочу продлить свою игровую карьеру и играть еще два-три года», — рассказал Натхо в соцсетях.

Натхо дебютировал за сборную Израиля в марте 2010 года. Всего за команду он сыграл 88 матчей, забив 4 гола.

Последним матчем 35-летнего Натхо за сборную стала игра отборочного турнира Евро-2024 с командой Косово, которая прошла 25 марта. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Бибрас Натхо
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