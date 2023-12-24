Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:16

Божович рассказал о целях «Нефтчи» на оставшуюся часть сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Новый главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович прокомментировал свое назначение в клуб.

«Спасибо, что меня поприветствовали. Знаю, что «Нефтчи» — клуб с большими традициями, один из самых лучших в Азербайджане. Знаю, какие задачи стоят перед «Нефтчи». Минимум — 2 место и победа в Кубке Азербайджана. Когда я работал в России, три игрока из нашего состава тоже играли там: Резиуан Мирзов, Эмин Махмудов, Азер Алиев. Я знаю их возможности. Футболисты должны доказывать каждый день, как и у всех остальных, у них будет шанс», — сказал Божович на пресс-конференции

Последним местом работы 55-летнего Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также черногорский тренер возглавлял «Амкар», «Москву», «Ростов», «Локомотив», «Црвену Звезду», московское «Динамо», тульский «Арсенал», «Крылья Советов» и другие команды.

«Ростов» под его руководством стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а «Црвена Звезда» — чемпионом Сербии (2015/16).

Футбол
ФК Нефтчи
Миодраг Божович
2
0
Читайте также
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Реал»
Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили часть континентального шельфа в Арктике в стратегических целях
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Миодраг Божович станет новым тренером «Нефтчи»