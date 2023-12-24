Миодраг Божович станет новым тренером «Нефтчи»

В пресс-службе «Нефтчи» сообщили «СЭ», что новым главным тренером команды станет Миодраг Божович.

«Божович будет главным тренером «Нефтчи», — сообщили «СЭ» в клубе.

Ранее клуб расторг контракт с бывшим тренером команды Адрианом Муту по обоюдному согласию.

Последним местом работы 55-летнего Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также черногорский тренер возглавлял «Амкар», «Москву», «Ростов», «Локомотив», «Црвену Звезду», московское «Динамо», тульский «Арсенал», «Крылья Советов» и другие команды.

«Ростов» под его руководством стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а «Црвена Звезда» — чемпионом Сербии (2015/16).