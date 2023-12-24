Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:17

Миодраг Божович станет новым тренером «Нефтчи»

Микеле Антонов
Корреспондент
Миодраг Божович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В пресс-службе «Нефтчи» сообщили «СЭ», что новым главным тренером команды станет Миодраг Божович.

«Божович будет главным тренером «Нефтчи», — сообщили «СЭ» в клубе.

Ранее клуб расторг контракт с бывшим тренером команды Адрианом Муту по обоюдному согласию.

Последним местом работы 55-летнего Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также черногорский тренер возглавлял «Амкар», «Москву», «Ростов», «Локомотив», «Црвену Звезду», московское «Динамо», тульский «Арсенал», «Крылья Советов» и другие команды.

«Ростов» под его руководством стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а «Црвена Звезда» — чемпионом Сербии (2015/16).

Футбол
ФК Нефтчи
Миодраг Божович
1
Обсудить
Читайте также
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Реал»
Путин извинился перед россиянами за резкий рост цен на куриные яйца
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили часть континентального шельфа в Арктике в стратегических целях
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Слуцкий о возможном продолжении карьеры в Китае: «Нет никаких секретов»