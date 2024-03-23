Браим Диас поделился мнением о дебюте за сборную Марокко

Полузащитник сборной Марокко Браим Диас прокомментировал дебют за национальную команду. Хавбек отыграл 87 минут в товарищеской игре с Анголой (1:0). Он отметил, что горд своим выступлением.

«Партнеры по команде искали меня, давали мне мяч, и я счастлив, потому что чувствовал, что меня любят. Все родные, которые пришли, были очень эмоциональны. Приятно получить такую поддержку, теперь я просто обязан работать на будущее этой сборной», — цитирует Диаса Marca.

Он поблагодарил короля Мохамеда VI за поддержку.

«Я игрок «Реала» и хочу выкладываться по максимуму для своего клуба и для сборной. Все, что я могу сделать на поле, я сделаю с удовольствием», — добавил Диас.

Браим Диас — уроженец Испании, но может выступать за Марокко, поскольку его отец — марокканец. В 2021 году футболист сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Литвы (4:0) и забил один гол, но не выступал за национальную команду этой страны в официальных играх.

Позже стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к игроку.