Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

23 марта, 22:22

Браим Диас поделился мнением о дебюте за сборную Марокко

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Марокко Браим Диас прокомментировал дебют за национальную команду. Хавбек отыграл 87 минут в товарищеской игре с Анголой (1:0). Он отметил, что горд своим выступлением.

«Партнеры по команде искали меня, давали мне мяч, и я счастлив, потому что чувствовал, что меня любят. Все родные, которые пришли, были очень эмоциональны. Приятно получить такую поддержку, теперь я просто обязан работать на будущее этой сборной», — цитирует Диаса Marca.

Он поблагодарил короля Мохамеда VI за поддержку.

«Я игрок «Реала» и хочу выкладываться по максимуму для своего клуба и для сборной. Все, что я могу сделать на поле, я сделаю с удовольствием», — добавил Диас.

Браим Диас — уроженец Испании, но может выступать за Марокко, поскольку его отец — марокканец. В 2021 году футболист сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Литвы (4:0) и забил один гол, но не выступал за национальную команду этой страны в официальных играх.

Позже стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не проявила интереса к игроку.

Сборная Марокко по футболу
Браим Диас
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты «Црвены Звезды» перед игрой с «Зенитом» проведут акцию в память о погибших в «Крокусе»

Агуэро рассказал о планах на будущее