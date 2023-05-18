Чагров рассказал, почему ему не удалось закрепиться в «Торпедо», «Ростове» и «Тамбове»

Российский вратарь «Окжетпеса» Никита Чагров объяснил, почему не смог закрепиться в основных составах «Торпедо», «Ростова» и «Тамбова».

«Тренером «Ростова» был Миодраг Божович и при нем я играл за молодежный состав, но тренировался и проходил сборы с основой. В воротах «Ростова» тогда без замен играл вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, вторым был белорус Антон Амельченко. Тренироваться с ними было здорово, я даже несколько раз попадал в заявку на матчи премьер-лиги. Позже в «Ростове» сменился тренерский штаб — пришли Бердыев с Кафановым. Я провел с ними один зимний сбор в ОАЭ, познакомился с Виталием Витальевичем [Кафановым]. Он дал мне совет не сидеть на лавке, а идти и играть в команде, пусть и ниже уровнем. Так я очутился в «Чайке» из Ростовской области. Я провел там очень хорошее время, отыграл целый сезон. Накатавшись по югу России, позже перешел в курский «Авангард», — цитирует Чагрова Metaratings.ru.

Чагров выступал в составе «Торпедо» с 2011 по 2013 год, в «Ростове» — с 2013-го по 2016-й, в «Тамбове» — в 2020-м. После долгого нахождения в статусе свободного агента футболист продолжил карьеру в исландском «Коурдренгире», а в 2023 году перебрался в казахстанский «Окжетпес».