Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:10

Черчесов отказал клубу из Азиатской лиги чемпионов

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от предложения возглавить один из клубов, который в нынешнем сезоне выступает в Азиатской лиге чемпионов.

60-летнего специалиста не устроили условия возможного контракта.

Черчесов работал со сборной России в 2016-2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018, где она только по пенальти уступила Хорватии (2:2, пен. — 3:4), и в финальный турнир Евро-2020, после которого покинул свой пост.

После сборной России Черчесов в период с декабря 2021 года по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош».

Станислав Черчесов
Футбол
12
12
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Роспотребнадзор указал на возможные экономические мотивы заявления о «болезни Х»
На Украине признали утечку в Россию координат военных объектов ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гол Шапи помог «Арису» обыграть «Панаитоликос»