Гол Шапи помог «Арису» обыграть «Панаитоликос»

«Арис» в гостях одержал победу над «Панаитоликосом» в матче 18-го тура чемпионата Греции — 3:0.

Счет на 19-й минуте открыл Невен Джурасек. На 78-й минуте преимущество гостей удвоил Магомед-Шапи Сулейманов. Россиянин вышел на замену во втором тайме. Он забил свой четвертый мяч в чемпионате Греции.

На 90-й минуте Кике Саверио довел счет до разгромного, а последний мяч на 90+6-й минуте забил Альваро Самора.

«Арис» (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Панаитоликос» (14) идет на 11-м месте.