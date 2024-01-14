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Сегодня, 17:57

Гол Шапи помог «Арису» обыграть «Панаитоликос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» в гостях одержал победу над «Панаитоликосом» в матче 18-го тура чемпионата Греции — 3:0.

Счет на 19-й минуте открыл Невен Джурасек. На 78-й минуте преимущество гостей удвоил Магомед-Шапи Сулейманов. Россиянин вышел на замену во втором тайме. Он забил свой четвертый мяч в чемпионате Греции.

На 90-й минуте Кике Саверио довел счет до разгромного, а последний мяч на 90+6-й минуте забил Альваро Самора.

«Арис» (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Панаитоликос» (14) идет на 11-м месте.

Греция. Национальная лига. 18-й тур
14 янв, 00:00. Panetolikou (Агринион)
Панаитоликос
0:4
Арис

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Арис (Салоники)
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