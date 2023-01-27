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Сегодня, 00:35

Черчесов: «Все мои мысли на данный момент связаны с «Ференцварошем»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» подчеркнул, что не получал никаких предложений от других клубов.

— До конца сезона-2022/23 вы можете достичь отметки в 450 матчей в качестве главного тренера. Следующим знаковым числом станет уже 500. Планируете выйти на эту красивую отметку в «Ференцвароше» — или уже есть предложения из других стран?

— Вы бежите впереди паровоза! Я так далеко не загадываю, у меня вообще сейчас на повестке дня только субботняя встреча с «Вашашем». Надо работать и работать, а не думать о статистических рекордах. Все мои мысли на данный момент связаны с «Ференцварошем». Никаких предложений ни от кого не получал, а на разговоры, которые иной раз возникают по этому поводу, не обращаю большого внимания. Знаю, что есть люди, которые следят за моей деятельностью и в Европе, и в Азии. Это приятно, но не более того.

— Россия — это и Европа, и Азия. Из РПЛ давно не обращались?

— Много с кем общаюсь из нашей премьер-лиги, никогда не теряю связь с родиной. Но на данный момент, повторяю, мои планы сейчас связаны с «Ференцварошем».

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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