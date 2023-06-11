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Сегодня, 16:13

Чинквини не верит, что «Фиорентина» хочет вернуть Кокорина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини заявил, что у Александра Кокорина нет шансов вернуться в «Фиорентину» на полноценной основе.

«Я не верю в то, что «Фиорентина» хочет вернуть Кокорина. С большой долей вероятности Винченцо Итальяно останется в клубе на следующий сезон. Мы с ним неплохо знакомы, и я могу сказать, что у Винченцо не самое лучшее мнение о Кокорине. Александр играл на Кипре, а там не такой сильный чемпионат, уровень средний. Я уверен, что у Кокорина нет шансов остаться во Флоренции, это просто невозможно. Но он наверняка мог бы проявить себя где-то еще», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Кокорин провел сезон-2022/23 в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 играх за команду во всех турнирах. Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра и завоевал титул самого ценного игрока турнира.

О намерении «Фиорентины» вернуть Кокорина заявил агент форварда Тимофей Бердышев. Контракт нападающего с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-ne-veryu-v-to-chto-fiorentina-hochet-vernut-kokorina/
Александр Кокорин
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