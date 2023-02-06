Экс-футболист «Локомотива» Мариу — самый результативный хавбек сезона-2022/23 в европейских чемпионатах

Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который на данный момент выступает в «Бенфике», является самым результативным хавбеком текущего сезона в топ-10 лигах Европы, сообщает PortugueseSoccer.com.

В текущем сезоне португалец провел за «орлов» 19 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи, что является лучшим показателем среди полузащитников в европейских чемпионатах.

Его команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 53 очка за 20 матчей.

30-летний португалец выступал в «Локомотиве» с августа 2019 по июль 2020 года на правах аренды из «Интера». За московскую команду он сыграл в сумме 22 матча, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.