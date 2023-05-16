Фанаты требуют депортировать Роналду и Джорджину из Саудовской Аравии из-за тверка девушки

16 мая, 17:59
Пользователи социальной сети резко отреагировали на видео, которое выложила Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На видео девушка показала, как танцует тверк.
«Кто-нибудь, скажите ей, чтобы она остановилась».
«Пока Роналду выкладывает меланхоличные цитаты, Джорджина танцует тверк. Бред».
«Депортируйте их из Саудовской Аравии».
«Я не верю, что Роналду не знал, что его невеста танцует и выкладывает тверк. Они вообще понимают, в какой стране находятся? Мне кажется, они делают буквально все, чтобы их выгнали из Саудовской Аравии, и они заслуживают этого».
38-летний Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.
В конце апреля появились слухи, что Роналду хочет расстаться с девушкой из-за ее расточительности. Позже Родригес опровергла эту информацию.