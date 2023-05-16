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16 мая, 17:59

Фанаты требуют депортировать Роналду и Джорджину из Саудовской Аравии из-за тверка девушки

Мария Гусева
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press
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Пользователи социальной сети резко отреагировали на видео, которое выложила Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На видео девушка показала, как танцует тверк.

«Кто-нибудь, скажите ей, чтобы она остановилась».

«Пока Роналду выкладывает меланхоличные цитаты, Джорджина танцует тверк. Бред».

«Депортируйте их из Саудовской Аравии».

«Я не верю, что Роналду не знал, что его невеста танцует и выкладывает тверк. Они вообще понимают, в какой стране находятся? Мне кажется, они делают буквально все, чтобы их выгнали из Саудовской Аравии, и они заслуживают этого».

38-летний Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.

В конце апреля появились слухи, что Роналду хочет расстаться с девушкой из-за ее расточительности. Позже Родригес опровергла эту информацию.

Криштиану Роналду
Футбол
Джорджина Родригес
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