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Сегодня, 21:35

Форвард «Урарту» Долгов отреагировал на слухи о выводе Глушакова из основного состава команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Урарту» Александр Долгов прокомментировал «СЭ» слухи о выводе из состава команды Дениса Глушакова.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что хавбек поссорился с другим русскоязычным футболистом «Урарту» из-за «романтических взаимоотношений» Глушакова с женой этого игрока.

Глушаков в комментарии для «СЭ» опроверг эту информацию.

«У нас только закончилась игра, пришли в раздевалку и увидели новости. В команде никто не понимает, откуда такие новости взялись. Дэна уже дня 3-4, по-моему, нет. Он дернул на тренировке икроножную мышцу и уехал лечиться. Так что это какие-то странные новости», — сказал Долгов «СЭ».

Глушаков выступает за «Урарту» с февраля 2024 года, он принял участие в 12 матчах команды и сделал 1 результативную передачу.

37-летний россиянин не попал в заявку на игру 32-го тура чемпионата Армении против «Ширака», который проходит в пятницу, 3 мая.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
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