Футболист сборной Украины перешел в «Интер Майами» Бекхэма

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов перешел в «Интер Майами», сообщает сайт команды МЛС. Новичок подписал контракт с клубом из США по схеме «2+1».

C 2010 года Кривцов выступал за украинский «Шахтер», с которым стал восьмикратным чемпионом страны. В общей сложности сыграл за «Шахтер» 224 матча, в которых забил 14 голов.

Также на счету 31-летнего защитника 31 матч за сборную Украины.

В группу владельцев «Интера» входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.