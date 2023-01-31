Футболист сборной Украины перешел в «Интер Майами» Бекхэма

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Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов перешел в «Интер Майами», сообщает сайт команды МЛС. Новичок подписал контракт с клубом из США по схеме «2+1».
C 2010 года Кривцов выступал за украинский «Шахтер», с которым стал восьмикратным чемпионом страны. В общей сложности сыграл за «Шахтер» 224 матча, в которых забил 14 голов.
Также на счету 31-летнего защитника 31 матч за сборную Украины.
В группу владельцев «Интера» входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Методология
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Основные источники исследования