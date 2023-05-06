Гладилин назвал Черчесова имиджем российского футбола

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал триумф «Ференцвароша» Станислава Черчесова в чемпионате Венгрии.

«Пример Черчесова в Венгрии — это хороший показатель российского футбола. Да, Венгрия не ведущая футбольная страна, но российский специалист работает в популярном клубе и добивается результатов. Черчесов — это имидж российского футбола. То, что он выиграл с «Ференцварошом» чемпионат Венгрии — это хорошо. Не так много специалистов из нашей страны работают в зарубежных чемпионатах. Удастся ли Черчесову выйти в Лигу чемпионов? Разные уровни между чемпионатом Венгрии и Лигой чемпионов. Венгерское первенство не входит в элиту европейского футбола, а в Лиге чемпионов играют команды другого уровня. Сравнивать нельзя. «Ференцварошу» будет очень сложно пробиться в групповую стадию», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

5 мая «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии.