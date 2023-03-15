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Сегодня, 13:14

Лодыгин — о жизни в Греции: «Здесь очень красиво и свободно»

Алина Савинова
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Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от жизни в Греции.

«Здесь медленный ритм. А я такой человек, которому нравятся шум, движение. Мне никогда не бывает лень — я всегда найду, чем заняться. Из позитивных вещей — здесь очень красиво и свободно», — приводит Sport24 слова Лодыгина.

Также он рассказал, как выглядит его обычный день в Афинах.

«Просыпаюсь обычно очень рано, пью кофе. Потом 30 минут еду до базы. Там сначала в тренажерный зал, потом сама тренировка, восстановление, обед на базе. Потом или домой, или по делам. Дальше или провожу время с друзьями. Семьи здесь нет — все остались в Ксанти. Так дочке удобнее. Летаю к ним каждые выходные. Тут рядом — минут 30-40 на самолете», — добавил голкипер.

Лодыгин выступает за «Панатинаикос» с 2022 года. Его соглашение с греческим клубом рассчитано до июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-15-lodygin-pro-zhizn-v-gretsii-zdes-ochen-krasivo-i-svobodno
Юрий Лодыгин
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