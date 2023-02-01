Губерниев: «Каждый мужчина должен думать, какие поступки он совершает. Очевидно, что Кокорин думал не всегда»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание нападающего «Ариса» Александра Кокорина об опыте в тюрьме.

Ранее российский форвард заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Каждый мужчина, прежде всего, должен думать, какие поступки он совершает. Очевидно, что Кокорин думал, мягко говоря, не всегда. Ему, кончено, виднее с высоты его опыта. Но что-то мне подсказывает, что Саша немножко погорячился. В первую очередь мужчина должен думать, отдавать себе отчет в своих действиях и поступках», — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.