Гунько заявил, что не собирается покидать «Урарту»

Сегодня, 14:40
Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил, что не собирается покидать клуб. Также он отметил, что никто из России предложений ему не делал.
«Эмоции положительные, отпраздновали чемпионство и кубок, сезон прошел просто великолепно, хотя был очень сложным. Сейчас уже сижу в работе, началась селекция, впереди еврокубковая кампания. На данный момент мысли об «Урарту». Ни каких предложений не поступало. Нет ли интереса к игрокам «Урарту» из России после успешного сезона? Это покажет время. Может, что-то и было, все предложения поступают в клуб и рассматриваются спортивным отделом», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 под руководством Дмитрия Гунько «Урарту» во второй раз в своей истории стал чемпионом Армении.