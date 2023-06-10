Гунько заявил, что не собирается покидать «Урарту»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил, что не собирается покидать клуб. Также он отметил, что никто из России предложений ему не делал.

«Эмоции положительные, отпраздновали чемпионство и кубок, сезон прошел просто великолепно, хотя был очень сложным. Сейчас уже сижу в работе, началась селекция, впереди еврокубковая кампания. На данный момент мысли об «Урарту». Ни каких предложений не поступало. Нет ли интереса к игрокам «Урарту» из России после успешного сезона? Это покажет время. Может, что-то и было, все предложения поступают в клуб и рассматриваются спортивным отделом», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 под руководством Дмитрия Гунько «Урарту» во второй раз в своей истории стал чемпионом Армении.