Березовский ответил на вопрос, может ли Мхитарян вернуться в сборную Армении: «Генрих ясно дал понять, что вопрос закрыт»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопросы, связанные с тем, может ли Генрих Мхитарян вернуться в национальную команду.

— На него в Армении было большое давление, что он звезда и должен все решать — в каждом матче обводить, отдавать и забивать?

— Давления не было, да у него и получалось все. Возможно, с 2020 года после начала коронавируса были какие-то непонятные совпадения — неудачные матчи с нашей стороны, когда Генрих был на поле. Болельщики начинают обсуждать в соцсетях — может, нашлись какие-то дурачки, которые могли его тем самым обидеть.

— Он из-за этого решил закончить со сборной?

— У всех различные домыслы. Точно этого не знает никто.

— Слышал наблюдение, что при Хоакине Капарросе начали отборочный цикл с трех побед без него, а потом Мхитарян вернулся, и вдруг пошли неудачи.

— После этого он и решил уйти из сборной. Как-то они не смогли до конца найти контакт с испанским специалистом. Некоторые тренеры с осторожностью к звездам относятся. Жаль, что так сложилось. Это громадная потеря для команды.

— Есть шанс, что он передумает и вернется в сборную?

— Всегда есть такой шанс, но время не стоит на месте, и с каждым днем он все меньше. Дай бог, чтобы Генрих еще лет пять-шесть играл на высочайшем уровне, но хотелось бы видеть его сегодня и сейчас. Но всякое может быть.

— Каких-то контактов с Мхитаряном у нового главного тренера сборной Армении Александра Петракова не было?

— Были попытки, но Генрих ясно дал понять, что вопрос закрыт.

— Вас Петраков не просил в этом вопросе помочь?

— Да, я тоже пытался, но Генрих сказал, что он уже принял решение.

18 марта стало известно, что Мхитарян отказался возвращаться в сборную Армении. За национальную команду он не играет с 2021 года.

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