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Сегодня, 14:49

Холанн — лучший игрок 2023 года по версии The Guardian, Месси — 10-й

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британское издание The Guardian опубликовало список лучших футболистов 2023 года, занявших места с 1-го по 10-е.

Первым в рейтинге стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. Второе место занял Джуд Беллингем («Реали» и «Боруссия»), третье — игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В топ-5 также вошли Харрик Кейн («Тоттенхэм» и «Бавария») и Родри («Манчестер Сити»).

Далее по списку идут Винисиус Жуниор («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Виктор Осимхен («Наполи») и Лионель Месси («ПСЖ» и «Интер Майами»).

Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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