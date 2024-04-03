Ибрагимович 8 июня сыграет прощальный матч за сборную Швеции

Нападающий Златан Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции 8 июня. На эту дату запланирован товарищеский матч против Сербии.

«8 июня мужская сборная встретится с Сербией в важном тренировочном матче для сборной сине-желтых Йона Даля Томассона. Кроме того, вместе мы заполним «Френдс-Арену», чтобы отдать дань уважения Златану Ибрагимовичу. Это будет мощный момент, который вы не захотите пропустить», — написано в заявлении федерации.

42-летний Ибрагимович завершил карьеру в конце прошлого сезона. Всего форвард сыграл за сборную Швеции 122 матча и забил 62 гола. С национальной командой он выступил на четырех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012 и 2016) и двух чемпионатах мира (2002 и 2006). Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории сборной.