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Сегодня, 14:12

Фанаты в Польше избили белорусского тренера Александра Хацкевича

Белорусского тренера Хацкевича избили фанаты в Польше
Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Хацкевич.
Фото ФК «Заглембе»
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Белорусский тренер польского клуба «Заглембе» Александр Хацкевич был избит футбольными фанатами в Польше, сообщает Meczyki.pl.

В минувшем туре «Заглембе» крупно проиграл «Катовице» (0:4) и занимает последнее место в турнирной таблице. По данным источника, в среду, 3 апреля, группа футбольных фанатов ворвалась на тренировку команды. Ультрас хотели поговорить с футболистами, однако в итоге последовало рукоприкладство. Хацкевича ударили по лицу, а также он получил несколько ударов ногами.

Издание сообщает, что в клубе данную информацию подтвердили, но пока с официальным заявлением не выступали. Хацкевич, скорее всего, покинет пост главного тренера «Заглембе».

50-летний Хацкевич руководит «Заглембе» с января 2024 года.

Источник: Meczyki.pl
Футбол
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