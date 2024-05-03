Источник: Глушаков выведен из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков исключен из состава команды из-за конфликта с другим русскоязычным футболистом, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее Глушаков не попал в заявку «Урарту» на матч 32-го тура чемпионата Армении с «Шираком», который проходит 3 мая.

По информации источника, причиной ссоры двух игроков команды из Еревана стали «романтические взаимоотношения» Глушакова с женой одноклубника. Отмечается, что конфликт разрешить пока не удалось. Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько встал на сторону другого футболиста, имя которого не называется, и вывел Глушакова из состава. При этом тренерский штаб надеется уладить ситуацию.

Глушаков перешел в «Урарту» в феврале этого года. 37-летний россиянин провел 12 матчей за ереванский клуб, отметившись 1 результативной передачей.