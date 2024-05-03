Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:50

Источник: Глушаков выведен из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником

Алина Савинова
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков исключен из состава команды из-за конфликта с другим русскоязычным футболистом, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее Глушаков не попал в заявку «Урарту» на матч 32-го тура чемпионата Армении с «Шираком», который проходит 3 мая.

По информации источника, причиной ссоры двух игроков команды из Еревана стали «романтические взаимоотношения» Глушакова с женой одноклубника. Отмечается, что конфликт разрешить пока не удалось. Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько встал на сторону другого футболиста, имя которого не называется, и вывел Глушакова из состава. При этом тренерский штаб надеется уладить ситуацию.

Глушаков перешел в «Урарту» в феврале этого года. 37-летний россиянин провел 12 матчей за ереванский клуб, отметившись 1 результативной передачей.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
5
Обсудить
Читайте также
Романцев отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
Три чемпиона в «Авангарде», 275 млн для лучшего бомбардира плей-офф и новый контракт Атанасова. Главные трансферные новости КХЛ на 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии

Глушаков — об отстранении от основы «Урарту»: «У меня травма икроножной, тренер в курсе»