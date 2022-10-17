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Сегодня, 18:29

Кокорин — о планах на свою карьеру: «Где именно хочу играть, я не знаю, везде хочу»

Антон Иванов

Российский форвард Александр Кокорин поделился планами на свою карьеру.

«Я много, что могу планировать, играть, хоть до 39. Но тут главный фактор — это здоровье. Где именно хочу играть, я не знаю, везде хочу. Если захочу, то в Италию вернусь на 3 года, потом еще куда-то, не знаю пока. Я хочу там играть, потому что я знаю, что это мой уровень. Могу спокойно там играть. Главное, чтобы мне тренер дал доверие и здоровье позволяло», — сказал Кокорин.

31-летний россиянин, являясь нападающим «Фиорентины», выступает за «Арис» на правах аренды.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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