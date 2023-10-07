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Сегодня, 08:18

Лэмпард отказался возглавить «Рейнджерс»

Руслан Минаев
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Английский тренер Фрэнк Лэмпард не будет включен в финальный список претендентов на пост главного тренера «Рейнджерс», сообщает The Telegraph.

Отмечается, что экс-главный тренер «Челси» готов вернуться к работе, но при подходящих обстоятельствах.

По информации Sky Sports, шотландский клуб рассматривает два варианта — тренера «Йокогама» Кевина Маската и экс-наставника «Монако» Филиппа Клемана.

«Рейнджерс» 1 октября объявил об увольнении главного тренера команды Майкла Била. Клуб с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии после 7 туров. «Рейнджерс» отстает от «Селтика», лидирующего в чемпионате, на 7 очков.

Фрэнк Лэмпард
ФК Рейнджерс
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