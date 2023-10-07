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Сегодня, 10:21

Отец тренера «Ариса» Шпилевского заявил, что его сын вряд ли возглавит российский клуб

Руслан Минаев
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Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский поделился мнением о переходе Алексея Шпилевского в российский клуб.

«На сегодня, думаю, его жизнь — это Европа. Алексей сегодня выступает в группе Лиги Европы. Я не знаю, что может мотивировать его тренировать в России на данном этапе», — цитирует Шпилевского старшего «РБ Спорт».

35-летний белорусский специалист возглавляет «Арис» с 2022 года. До этого он тренировал «Эрцгебирге», «Кайрат», «Динамо-Брест» и молодежную команду «Лейпцига».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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