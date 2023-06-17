Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:42

Горецка — о чемпионате Саудовской Аравии: «Финансовые ресурсы арабских стран огромны»

Горецка заявил, что отказался бы от перехода в чемпионат Саудовской Аравии
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал переход Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад».

«Я читал, что он [Бензема] всегда хотел там играть (улыбается). Что я могу сказать? Финансовые ресурсы арабских стран огромны. Тот факт, что некоторые игроки переходят туда под конец карьеры, — это их решение. Лично я точно могу исключить это. Я бы явно предпочел «Бохум» или «Шальке», — приводит слова Горецки Sport1.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Он подписал контракт на 2 сезона с зарплатой 100 миллионов евро в год.

28-летний Горецка — воспитанник «Бохума» (2001-2013), с 2013-го по 2018-й выступал за «Шальке». Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.

Криштиану Роналду, Карим Бензема, Мохаммед бин Салман. Как Саудовская Аравия завоевывает мировой спорт. Трансферы Роналду и Бензема — лишь верхушка айсберга

Карим Бензема
Леон Горецка
ФК Аль-Иттихад
ФК Бавария
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горшков: «В Сербии есть определенное давление. Посмотрим, как Кержаков там себя проявит»