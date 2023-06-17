Горецка заявил, что отказался бы от перехода в чемпионат Саудовской Аравии

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал переход Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад».

«Я читал, что он [Бензема] всегда хотел там играть (улыбается). Что я могу сказать? Финансовые ресурсы арабских стран огромны. Тот факт, что некоторые игроки переходят туда под конец карьеры, — это их решение. Лично я точно могу исключить это. Я бы явно предпочел «Бохум» или «Шальке», — приводит слова Горецки Sport1.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Он подписал контракт на 2 сезона с зарплатой 100 миллионов евро в год.

28-летний Горецка — воспитанник «Бохума» (2001-2013), с 2013-го по 2018-й выступал за «Шальке». Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.