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Зарубежные

29 июня, 23:00

Луиш Каштру согласился возглавить «Аль-Наср» Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луиш Каштру.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру близок к тому, чтобы возглавить «Аль-Наср», сообщает Goal.

По информации источника, 61-летний португалец принял предложение от саудовского клуба, за который с января выступает Криштиану Роналду. Ранее Каштру тренировал «Аль-Духаиль», «Шахтер», «Виторию Гимараэш», «Риу Аве» и «Пенафиэл».

В апреле 2023 года «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии. Сообщалось, что Роналду был недоволен работой французского специалиста. В концовке сезона «Аль-Наср» возглавлял хорват Динко Еличич.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Ботафого
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