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29 июня, 23:01

Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в «Сабахе»

Алина Савинова
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в «Сабах», сообщает Legalbet.

По информации источника, азербайджанский клуб активно ищет игрока на позицию вингера-левши, так как команду покинет Алексей Кащук. «Сабах» может арендовать Сулейманова с последующим правом выкупа в зимнее трансферное окно. Также отмечается, что клуб из Азербайджана готов платить игроку столько же, сколько он получал в «Хапоэле» — 250-300 тысяч долларов в год. На данный момент «Сабах» возглавляет бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Сулейманов с августа 2022 года выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес «Рубин», который со следующего сезона будет выступать в РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/magomed-shapi-sulejmanov-mozhet-perejti-v/
Магомед-Шапи Сулейманов
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