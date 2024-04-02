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2 апреля, 18:26

Никита Ковальчук: «На Кипре тренер — это человек, который орет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский блогер и спортивный директор академии кипрского «Ариса» Никита Ковальчук рассказал о работе в стране.

«Лично мне результат неважен, главное – содержание игры. И я с этим здесь борюсь, на Кипре результат важен, все хотят побеждать. Когда говорю, что мне результат неважен, родители возмущаются. Вообще, на Кипре родители – это нечто особенное.

Здесь тренер – это человек, который орет. Но я пытаюсь объяснять людям, что кричать ему необязательно. Хотя как-то мне один родитель возмутился, что у нас слишком спокойный тренер был в академии, сидел спокойно, ничего не кричал», – цитирует Ковальчука «РБ Спорт».

Ковальчук стал спортивным директором академии «Ариса» в мае прошлого года. До этого он работал во второй команде «Сочи», «Спартаке» из Юрмалы и латвийской «Метте».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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