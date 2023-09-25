Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:59

«Арис» в концовке упустил победу над «Омонией», Кокорин вышел на замену на 65-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Арис» в гостях сыграл вничью с «Омонией» в 5-м туре чемпионата Кипра — 2:2.

Дублем за гостей отметился форвард Мариуш Стемпиньски, он отличился на 38-й и 72-й минутах. Ничью «Омонии» принес дубль Вилли Семеду. Он открыл счет на 32-й минуте и установил окончательный на 90+1-й.

Российский нападающий Александр Кокорин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.

«Арис» с 11 очками лидирует в чемпионате Кипра. «Омония» набрала 9 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Кипр: Первый дивизион. 5-й тур
25 сент, 19:00. GSP (Никосия)
Омония
2:2
Арис Л

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Омония
0
Читайте также
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России в послании Пашиняна
Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете «Почты России»
Bloomberg заявил о возможном появлении нового союзника Москвы в Европе
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лунев помог «Карабаху» в меньшинстве удержать победу над «Габалой»